Andritz zog weiteren Großauftrag in Indien an Land

Das Pumpspeicherkraftwerk Gandikota hat eine Leistung von 1.800 MW und es handelt sich bereits um den dritten Auftrag der Adani Green Energy Limited. Bereits 2023 wurde ein Auftrag für das 500-MW-Projekt Chitravathi und erst vor wenigen Monaten das 1.500-MW-Projekt Tarali an Andritz vergeben. Der neue Auftragseingang sei bereits im zweiten Quartal 2025 enthalten.

Der genaue Lieferumfang für Gandikota umfasst die Konstruktion, Fertigung, Installation, Tests und Inbetriebnahme der Pumpspeichermaschinensätze sowie aller zugehörigen Hilfsanlagen. Der Auftrag wird in den Fertigungseinrichtungen von Andritz in Indien mit Unterstützung durch das globale Netzwerk des Unternehmens durchgeführt. Andritz ist derzeit an der Realisierung von fünf neuen Pumpspeicherkraftwerken in Indien beteiligt.