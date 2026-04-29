Andritz Q1: Konzernergebnis 91,8 Mio (+2,9%)

Der steirische Anlagenbauer Andritz hat im ersten Quartal des Jahres Umsatz und Gewinn gesteigert. Die Auftragseingänge erreichten ein Rekordniveau, vor allem dank mehrerer mittelgroßer Aufträge in Geschäftsfeld Wasserkraft. Das erste Quartal dürfe zwar nicht auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden, Andritz erwartet aber "eine Rückkehr zum Wachstum und einen Umsatz in einer Spanne von 8,0 bis 8,3 Mrd. Euro". 2025 betrug der Umsatz 7,9 Mrd. Euro.

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