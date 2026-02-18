Amrize legt 2025 beim Umsatz etwas zu

©APA/APA (AFP/GETTY)/MICHAEL M. SANTIAGO
Die auf Baustoffe in Nordamerika spezialisierte Amrize ist im vergangenen Jahr etwas gewachsen. Sie blieb mit dem Umsatz aber hinter den Prognosen von Analysten zurück. Der Umsatz stieg 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 0,9 Prozent auf 11,82 Mrd. US-Dollar (10 Milliarden Euro), wie das im Sommer 2025 von Holcim abgespaltene Unternehmen am Dienstagabend mitteilte. Analysten hatten im Durchschnitt 11,93 Mrd. Dollar erwartet.
Der um Sonderkosten bereinigte operative Gewinn EBITDA schrumpfte um 5,5 Prozent auf 3,01 Mrd. Dollar und die entsprechende Marge ging um 1,70 Prozentpunkte auf 25,5 Prozent zurück. Unter dem Strich ging der Reingewinn um 7,0 Prozent auf 1,19 Mrd. zurück. Die Aktionäre sollen eine ordentliche Dividende von 0,44 Dollar je Aktie erhalten sowie eine einmalige Sonderdividende von ebenfalls 0,44 Dollar die Aktie.
Für das neu gestartete Geschäftsjahr rechnet das Unternehmen indes mit einem klaren Wachstum und einem Anstieg des operativen Gewinns.