Amrize legt 2025 beim Umsatz etwas zu

Der um Sonderkosten bereinigte operative Gewinn EBITDA schrumpfte um 5,5 Prozent auf 3,01 Mrd. Dollar und die entsprechende Marge ging um 1,70 Prozentpunkte auf 25,5 Prozent zurück. Unter dem Strich ging der Reingewinn um 7,0 Prozent auf 1,19 Mrd. zurück. Die Aktionäre sollen eine ordentliche Dividende von 0,44 Dollar je Aktie erhalten sowie eine einmalige Sonderdividende von ebenfalls 0,44 Dollar die Aktie.

Für das neu gestartete Geschäftsjahr rechnet das Unternehmen indes mit einem klaren Wachstum und einem Anstieg des operativen Gewinns.