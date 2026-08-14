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Alphabet-Beteiligung an SpaceX hat sich verhundertfacht

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Beteiligung der Google-Mutter hatte im Juni Wert von 94 Mrd. Dollar
 © AFP, PATRICK T. FALLON, Apa
©AFP, PATRICK T. FALLON, Apa
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Eine frühe Investition von Alphabet in das Raumfahrtunternehmen SpaceX hat sich mehr als verhundertfacht. Aus einer Pflichtmitteilung geht hervor, dass die Beteiligung der Google-Muttergesellschaft Ende Juni einen Wert von rund 94 Mrd. Dollar (81,50 Mrd. Euro) hatte. Im Jahr 2015 hatte der Konzern nach eigenen Angaben 900 Mio. Dollar in das Unternehmen von Elon Musk investiert.

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Alphabet ist damit nach dem Börsengang von SpaceX im Juni der mit Abstand größte institutionelle Einzelaktionär. Die Offenlegung der Beteiligungen folgt auf den Börsengang von SpaceX am 12. Juni.

Auch andere frühe Geldgeber wie Fidelity Investments, der saudische Staatsfonds Public Investment Fund und die Holdinggesellschaft der australischen Bergbaumagnatin Gina Rinehart, Hancock Prospecting, legten ihre Anteile offen. SpaceX teilte gesondert mit, dass Firmengründer Musk selbst 48,4 Prozent der Papiere hält. Der Ausgabepreis der SpaceX-Aktie lag bei 135 Dollar, am Donnerstag schloss das Papier bei 141,29 Dollar. Der Bewertung von Alphabets Anteil liegt jedoch der höhere Kurs von Ende Juni von 170,86 Dollar zugrunde.

HAWTHORNE - USA: FOTO: APA/APA/AFP/PATRICK T. FALLON

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