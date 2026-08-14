Alphabet-Beteiligung an SpaceX hat sich verhundertfacht

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Alphabet ist damit nach dem Börsengang von SpaceX im Juni der mit Abstand größte institutionelle Einzelaktionär. Die Offenlegung der Beteiligungen folgt auf den Börsengang von SpaceX am 12. Juni.
Auch andere frühe Geldgeber wie Fidelity Investments, der saudische Staatsfonds Public Investment Fund und die Holdinggesellschaft der australischen Bergbaumagnatin Gina Rinehart, Hancock Prospecting, legten ihre Anteile offen. SpaceX teilte gesondert mit, dass Firmengründer Musk selbst 48,4 Prozent der Papiere hält. Der Ausgabepreis der SpaceX-Aktie lag bei 135 Dollar, am Donnerstag schloss das Papier bei 141,29 Dollar. Der Bewertung von Alphabets Anteil liegt jedoch der höhere Kurs von Ende Juni von 170,86 Dollar zugrunde.
HAWTHORNE - USA: FOTO: APA/APA/AFP/PATRICK T. FALLON