Airbus mit Auslieferungsrekord im September

© APA/APA/AFP/BERTRAND GUAY home Aktuell Nachrichtenfeed

Airbus hat Insidern zufolge mit der Übergabe von 73 Flugzeugen an Kunden den bisher auslieferungsstärksten September verzeichnet. Die Verzögerungen der Zulieferungen von Triebwerksherstellern hätten nachgelassen, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Branchenexperten hatten lediglich 69 bis 70 Auslieferungen im September erwartet. Mit der Zahl von 73 hat Airbus seit Jahresbeginn 507 Flugzeuge ausgeliefert, zwei Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

von APA Teilen