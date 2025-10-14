Trend Logo
Adnoc kurz vor Genehmigung für Covestro-Übernahme - Insider

Vermutlich noch kleinere Zugeständnisse erwartet
Der arabische Ölkonzern Adnoc, Kernaktionär des österreichischen Ölkonzerns OMV, steht bei der geplanten Übernahme des Kunststoffherstellers Covestro laut Insidern kurz vor der Genehmigung durch die EU. Die Europäische Kommission werde voraussichtlich noch kleinere Anpassungen an den von Adnoc angebotenen Zugeständnissen fordern, bevor sie grünes Licht gebe, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen am Dienstag.

Die EU-Wettbewerbshüter hatten Ende Juli eine eingehende Untersuchung des 14,7 Milliarden Euro schweren Übernahmeangebots für Covestro eingeleitet. Grund ist die Sorge, dass von den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) gewährte staatliche Hilfen den Wettbewerb im europäischen Binnenmarkt verzerren könnten. Der Staatskonzern aus Abu Dhabi hatte angeboten, seine Satzung zu ändern, und zugesichert, das geistige Eigentum von Covestro in Europa zu belassen.

Die Brüsseler Behörde lehnte eine Stellungnahme ab. Adnoc bekräftigte, man sei zuversichtlich, rechtzeitig die Genehmigung zu erhalten. Adnoc und Covestro hatten sich im vergangenen Jahr auf die Übernahme des Leverkusener Kunststoffherstellers geeinigt. Für Adnoc ist es der bisher größte Zukauf im Ausland und zugleich eine der größten Übernahmen eines EU-Unternehmens durch einen Golfstaat.

