Adnoc kurz vor Genehmigung für Covestro-Übernahme - Insider

Die EU-Wettbewerbshüter hatten Ende Juli eine eingehende Untersuchung des 14,7 Milliarden Euro schweren Übernahmeangebots für Covestro eingeleitet. Grund ist die Sorge, dass von den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) gewährte staatliche Hilfen den Wettbewerb im europäischen Binnenmarkt verzerren könnten. Der Staatskonzern aus Abu Dhabi hatte angeboten, seine Satzung zu ändern, und zugesichert, das geistige Eigentum von Covestro in Europa zu belassen.

Die Brüsseler Behörde lehnte eine Stellungnahme ab. Adnoc bekräftigte, man sei zuversichtlich, rechtzeitig die Genehmigung zu erhalten. Adnoc und Covestro hatten sich im vergangenen Jahr auf die Übernahme des Leverkusener Kunststoffherstellers geeinigt. Für Adnoc ist es der bisher größte Zukauf im Ausland und zugleich eine der größten Übernahmen eines EU-Unternehmens durch einen Golfstaat.