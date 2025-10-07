Mini-Aufschwung, große Sorgen: Warum Wifo und IHS warnen

Auch IHS-Chef Bonin sieht „keinen Anlass für Entwarnung“ für Österreichs Wirtschaft. Das Wachstumstempo sei langsamer als in vielen anderen EU-Ländern. „Der Reformdruck bleibt hoch“, sagte Bonin bei dem Pressetermin mit dem Wifo. Man müsse vor allem das Inflationsproblem in den Griff bekommen. „Dafür müssen diverse Akteure über ihren Schatten springen.“ Der Spitzenökonom plädierte für „eine Bekämpfung von Mangellagen“ im Bereich Wohnen, Energie und Arbeitskräfte. „Solche Ansätze wirken langfristig.“ Felbermayr und Bonin lobten den aktuellen Metaller-KV-Abschluss unter der Inflationsrate.

Die wirtschaftliche Erholung wird laut Wifo und IHS vom privaten Konsum getragen, der Warenaußenhandel ist im laufenden Jahr aber noch rückläufig. Die konjunkturelle Dynamik dürfte 2025/2026 "deutlich hinter früheren Erholungsphasen" zurückbleiben, erwartet das IHS und verwies auf „die verhaltene internationale Konjunktur und heimische Strukturprobleme“. Für 2026 senkten die Ökonomen ihre Wirtschaftswachstumsprognose vom Juni um 0,1 Prozentpunkte auf 1,1 bzw. 0,9 Prozent.

Das Wifo sieht erhebliche Risiken, dass die Prognose möglicherweise nicht hält. „Die Unsicherheit ist enorm, das lässt sich an vielen Indikatoren messen“, so der Wifo-Chef. Zu den Abwärtsrisiken für die Konjunkturprognose zählen unter anderem geopolitische Konflikte, die US-Zollpolitik und der Sparkurs der öffentlichen Hand.