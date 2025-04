Europa wächst, USA schrumpft

Die US-Wirtschaft hat Anfang 2025 viel Tempo verloren und ist überraschend geschrumpft. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank im ersten Quartal aufs Jahr hochgerechnet um 0,3 Prozent, wie das US-Handelsministerium am Mittwoch in einer ersten Schätzung mitteilte. Ökonomen hingegen hatten mit 0,3 Prozent Wachstum gerechnet.

Im Gegensatz dazu hat die EU-Statistikbehörde Eurostat heute bekannt gegeben, dass die Wirtschaft in der Eurozone zum Jahresanfang doppelt so stark gewachsen ist wie erwartet. Maßgeblich war unter anderem die leichte Erholung der deutschen Wirtschaft. Das BIP stieg in der Eurozone von Jänner bis März um 0,4 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Ausgegangen war man von einem geringeren Wachstum von 0,2 Prozent. In diesem Tempo hatte die Wirtschaft auch im Schlussquartal 2024 zugelegt.