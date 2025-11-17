BIP-Prognose: Österreich unter EU-Schlusslichtern

Österreich ist mit den schlechten Defizitwerten aber nicht alleine: Neben Deutschland schaffen auch Belgien, Estland, Frankreich, die Slowakei, Finnland, Ungarn, Polen und Rumänien die 3-Prozent-Maastricht-Grenze 2026 nicht. Die EU-Kommission wird kommende Woche das sogenannte Herbstpaket des Europäischen Semesters mit wirtschafts- und haushaltspolitischen Empfehlungen an die EU-Länder vorlegen. Auf Österreich wird hier aufgrund des laufenden EU-Defizitverfahrens ein besonderes Augenmerk gelegt.

Auch bei der Inflation liegt Österreich 2025 laut heutiger Prognose erneut mit 3,5 Prozent deutlich über dem EU-Schnitt mit 2,5 Prozent und dem Eurozonen-Schnitt mit 2,1 Prozent. 2026 soll die heimische Teuerungsrate auf 2,4 und 2027 auf 2,2 Prozent sinken. Die Inflation im Euroraum soll kommendes Jahr mit 1,9 Prozent und 2027 mit 2,0 Prozent den Zielwert der Europäischen Zentralbank von 2 Prozent schaffen; für die gesamte EU werden kommendes Jahr 2,1 und 2027 2,2 Prozent erwartet.

Die Kommission betont in einer Aussendung, dass das Wachstum in den ersten drei Quartalen des Jahres 2025 die Erwartungen übertroffen habe. Die Entwicklung sei zunächst durch einen Anstieg der Exporte in Erwartung von Zollerhöhungen angetrieben worden, die EU-Wirtschaft sei aber auch im dritten Quartal weiter gewachsen. Mit Blick auf die Zukunft erwartet die Brüsseler Behörde „trotz eines schwierigen externen Umfelds im Prognosezeitraum“ weiterhin ein moderates Wachstum.