Inflation gefallen – aber nur vorübergehend

Die Inflation in Österreich hat sich im Juni abgeschwächt. Laut Daten der Statistik Austria lag sie im Vormonat bei 3,2 Prozent, nach 3,7 Prozent im Mai. Für den Rückgang war vor allem der nachlassende Preisauftrieb bei Treibstoffen und Heizöl verantwortlich. Die Entspannung dürfte aber nur von kurzer Dauer sein. Im Juli sind die Treibstoffpreise aufgrund des wieder aufgeflammten Iran-Kriegs bereits wieder gestiegen.

Diesel lag zuletzt wieder bei über 1,90 Euro je Liter, und damit deutlich über dem Niveau vom Vormonat. Wifo-Ökonom Josef Baumgartner erwartet daher, dass auch die Inflation im Juli wieder anziehen wird. „Im Juli werden wir aus Treibstoffen und Mineralölprodukten höhere Inflationsbeiträge bekommen“, sagte der Ökonom am Freitag im Gespräch mit der APA.

Ob sich die Teuerung bis Jahresende wieder abschwächt, sei unsicher. Das hänge vor allem davon ab, wie der Krieg im Iran weitergehe, ob erneut Friedensverhandlungen geführt würden und ob dann ein nachhaltiger Frieden zustande komme, so Baumgartner. Entscheidend sei auch, wie viel der Öl- und Gasinfrastruktur in der Region bei Angriffen zerstört werde.