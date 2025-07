Während zurzeit zahlreiche Jobs aufgrund der Entwicklung von Künstlicher Intelligenz an Bedeutung verlieren, entstehen andernorts neue Berufsfelder. Nach Angaben des Weltwirtschaftsforums könnten bis 2030 zwar 92 Millionen Arbeitsplätze wegfallen, gleichzeitig sollten aber etwa 170 Millionen neue Jobs entstehen. Unterm Strich stünde so ein Nettozuwachs von 78 Millionen Jobs.

Und diese Jobs werden uns möglicherweise überraschen. Um Generationen, die in Bälde ihren Berufseinstieg wagen, Inspiration zu bieten haben das Jobnetzwerk Xing und das Trendbüro München Berufsbilder von „Meeresruh-Wächterin“ bis „Chief of Happiness“ entworfen. Diese sind an 13 Arbeitsmarkttrends angelehnt, also keineswegs frei erfunden.

Zu ebenjenen Trends zählt unter anderem die „Bewusste Hybridität“. Gemeint ist, dass Arbeitnehmende zunehmend mehr Flexibilität bei der Wahl des Arbeitsorts wünschen, während hingegen viele Arbeitgebende nach der Pandemie eine Rückkehr ins Büro fordern. Mit der Zeit wird sich ein Mittelweg finden.

Als weiterer Einfluss wird „Dislocated Recruiting“ genannt, also die Entkopplung von Arbeitsort und Unternehmen durch fortschreitende Internationalisierung. Moderne Kollaborationsformen eröffnen ein Berufsfeld - jenes des „World Wide Work Enablers“.