Jobs der Zukunft: „Heat Resilience Planner“

Die futuristischen Jobskizzen von Heat Resilience Planer über Organ Breeder bis Memory Reconstruction Therapist wurden vom Jobnetzwerk Xing in Zusammenarbeit mit dem Trendbüro München entworfen. Sie seien „ein Blick in die Glaskugel und bewusst out of the box gedacht“, erzählt Co-Autor Julian Stahl. Doch selbst die „wilderen Gedanken“ wurden an Arbeitsmarkttrends angelehnt, die der „Xing Future Work Report 2025“ beleuchtet. „KI als Co-Worker“ ist dabei eine ganz zentrale Entwicklung. Als weitere Einflüsse werden unter anderem „Dislocated Recruiting“, also die Entkopplung von Arbeitsort und Unternehmen durch fortschreitende Internationalisierung, und der „Beyond Diversity“-Trend für mehr Inklusion im Arbeitsumfeld genannt.

In Summe könnten diese Trends zu ganz neuen Jobs führen wie etwa dem „Heat Resilience Planner“. An einem heißen Julitag klingt diese Aussicht gar nicht so abwegig.