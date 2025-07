In einer Welt, in der KI-generierte Inhalte nicht mehr wegzudenken sind, bedarf es einer eigenen Berufsgruppe, die die Authentizität von Daten und Fakten überprüft. Angesiedelt in Nachrichtenagenturen im Bereich des Fact Checkings würden die sogenannten Blockchain Media Authenticators Metadaten des vorliegenden Bild-, Video- oder Audiomaterials auslesen, um ihre Quelle sowie potenzielle Manipulationen zurückzuverfolgen. So soll auch in Zeiten von Deepfakes, Face Swaps oder Voice Cloning Vertrauen ermöglicht werden.

Investigative Journalist:innen oder Datenanalyst:innen mit Know-how in der Blockchain- oder IT-Forensik sind für diesen Arbeitsbereich besonders geeignet.