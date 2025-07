Jobs der Zukunft (III): „Meeresruh-Wächter:in"

Unter Wasser, nur einen Tauchgang von der Meeresoberfläche entfernt, ruhen inmitten farbenfroher Korallenriffe unsere Vorfahren. Wo das Sonnenlicht tanzt und flimmert, Fische an Verstorbenen vorbeischwimmen, herrscht friedliche Stille. Grabsteine fügen sich in die Landschaft, düster und lebendig zugleich. Ein Friedhof unter Wasser – betreut von sogenannten Meeresruh-Wächter:innen.

Das ist ein Beruf, der aus heutiger Perspektive nach einem Fantasiegespinst klingt. Doch in nur 15 Jahren könnte er ein klassischer Job sein – samt umfassender Ausbildung dafür.

Die futuristischen Jobskizzen - darunter auch Heat Resilience Planer und Chief of Happiness - wurden vom Jobnetzwerk Xing und dem Trendbüro München als „Blick in die Glaskugel“ entworfen. Sie sind an 13 Arbeitsmarkttrends aus dem „Xing Future Work Report 2025“ angelehnt. Diese reichen von „KI als Co-Worker“ bis „Holistische Human Relations“.

Das Berufsfeld der Meeresruh-Wächter:innen knüpft an die zunehmende Beliebtheit von Seebestattung und Särgen aus umweltschonendem Material an. Denkt man diese Trends weiter, werden im Jahr 2040 womöglich Verantwortungstragende in ein Unterwasserreich der Verstorbenen entsendet, um die dort entstehenden Friedhofsstrukturen zu betreuen.