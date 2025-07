Die futuristischen Jobskizzen von Heat Resilience Planer bis Chief of Happiness wurden vom Jobnetzwerk Xing in Zusammenarbeit mit dem Trendbüro München als „Blick in die Glaskugel“ entworfen. Dabei greifen die Entwürfe Arbeitsmarkttrends auf, die im „Xing Future Work Report 2025“ beleuchtet werden. Zu ihnen zählen „KI als Co-Worker“, „Dislocated Recruiting“, also die Entkopplung von Arbeitsort und Unternehmen, und der „Beyond Diversity“-Trend für mehr Inklusion im Arbeitsumfeld.

In Summe könnten diese Trends zu ganz neuen Jobs führen - darunter auch der „Chief of Happiness“.