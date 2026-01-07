Von der Hochglanzvision in die Wirkung

Lass mich konkret werden. Herbst 2024: Der Führungskreis einer mittelständischen Bank entwickelt ihren neuen Purpose. „Regionale Verbundenheit, zukunftsorientierte Lösungen." Teure Agentur. Durchaus sinnhafte Worte. Schöne Broschüre. Launch beim Neujahrsempfang. Alle klatschen. Im Februar 2025 führen wir einen quantitativen Kulturaudit bei der gesamten Belegschaft durch. Das Ergebnis ist enttäuschend, denn während 97% der Mitarbeitenden wissen, dass es ein offizielles Purpose Statement gibt, geben zugleich 68% der Befragten an, dass dieser “geschärfte” Purpose, keinen Einfluss auf ihre tägliche Arbeit nimmt, bzw. er nicht dabei hilft, Verhaltensänderungen herbeizuführen oder Entscheidungen zu treffen. Die Verbindung zwischen „regionale Verbundenheit" und „80 Neukunden-Ziel pro Quartal"? Unklar. Die Halbwertszeit des Purpose? Keine 6 Wochen.

Diese Form des Voodoo Managements (Kurze Beschwörung bei den Hohepriestern/Management, einige Opfergaben in Form von Druckwerken und danach warten, dass alles besser wird) ist weit verbreitet und betreffen nicht nur den Purpose. Unsere durchgeführten Erhebungen der letzten 2 Jahre zeigen das Drama noch deutlicher: Während 87% der Führungskräfte angeben, dass es klar definierte Kernwerte in der Organisation gibt, die allen als Orientierung dienen, können lediglich 48% der Mitarbeitenden dies auch bestätigen. Eine Lücke von 29 Prozentpunkten – und das sind die Ergebnisse aus Banken, die sich bereits mit Unternehmenskultur beschäftigen. Bei allen anderen, ist die Kluft noch größer. Führungskräfte glauben, der Purpose ist angekommen. Die Belegschaft sieht: Silvester-Feuerwerk. Das ist das Ergebnis eines mechanistischen Organisationsbildes. Zu häufig tappen wir in die Falle des “Ah, da habe ich ein Problem (ein Zahnrad in der Organisation scheint zu stottern), dann muss ich schnell feilen und dann läuft wieder alles rund.” Aber weder Sinn noch Werte lassen sich verordnen. Sie entstehen aus Erkenntnis, aus Reflexion, aus Dialog, aus Erfahrung im Alltag. Dafür müssen wir aber Raum schaffen, und genau das sehen die meisten Organisationen nicht vor. Da heißt es, schnell, schnell weiter zur nächsten Baustelle. Schließlich haben wir 25 Tasks auf der Jahreszielliste. Das ist nicht nur unproduktiv, es ist schädlich. Es zerstört Vertrauen, es ermüdet die Organisation, es frustriert Menschen. Wir sollten achtsamer sein, mit uns und unseren Teams!