Auf TikTok ist er so selbstverständlich zu Hause, wie er in Podcasts eloquent über Geschäftliches spricht. Mit 41 Jahren führt Philipp Lehner einen Konzern mit 25.500 Mitarbeitenden auf vier Kontinenten. 2025 stieg der Umsatz von Alpla - trotz Marktschwäche - von 4,9 auf 5,2 Milliarden Euro. Lehner sorgt als Digital Native mit einem Projekt für Aufsehen, das analoger nicht sein könnte. Der CEO des Vorarlberger Verpackungsspezialisten Alpla trifft einen kollektiven Schmerzpunkt: das Gefühl, nicht mehr Hoheit über die Zeitplanung zu haben.

Genau das will Lehner seinen Mitarbeitenden zurückgeben, mit einer auf den ersten Blick unorthodoxen Methode: Er verpflichtet sie zur Planung mit einem analogen Kalender. Sein Ziel ist, die Leute aus dem Stress eines digitalen Dauerfeuers zu holen, das mit konstanten Unterbrechungen vom Arbeiten abhält. „Es geht darum, das persönliche Zeitmanagement bewusster zu machen“, sagt Lehner gegenüber dem trend: „Anders als elektronische Systeme, die mit Daten und Features vollgepackt sind, führt der Papierkalender, den wir bei MasterPlanning nutzen, zu einer klaren Fokussierung ohne digitale Ablenkung. Zudem ist wissenschaftlich bewiesen, dass handschriftliche Aufzeichnungen intensiver wahrgenommen werden und mehr Neuronen im Gehirn aktivieren. Das hilft, über Relevanz und Abläufe konzentrierter nachzudenken, statt sie nur auf einem Monitor durchzuwischen.“ Und: „Die Verbindung zur eigenen Zeit wird wieder direkter. Und die Gestaltung des Alltags effizienter – mit gut geplanten Aktionen, kürzeren Meetings und verbindlichen Absprachen. Das macht die Arbeit entspannter. Was in allem gesünder ist.“