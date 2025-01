„Die zunehmende Regulierung der EU verursacht enormen Aufwand und schwächt die internationale Wettbewerbsfähigkeit. Dazu kommen hohe Lohnkosten in einigen Ländern. Wir halten mit höherer Effizienz, Produktneuheiten und unserer führenden Rolle im Recycling dagegen“, so Lehner. Großes Potenzial schrieb er den Märkten im Raum Asien-Pazifik zu. 2025 eröffne Alpla ein neues Werk in Thailand, sprach Lehner von einer Weichenstellung für die Zukunft.

Im Sinne der Nachhaltigkeit will Alpla in den nächsten Jahren die Kapazitäten beim Recycling deutlich ausbauen. Aktuell werden pro Jahr mindestens 50 Millionen Euro ins Recycling investiert und in 13 Werken in neun Ländern jährlich 350.000 Tonnen PET- und HDPE-Recyclingmaterial hergestellt. Dieser Output soll bis 2030 verdoppelt werden. Schon im heurigen Jahr gelte es das selbst gesteckte Ziel von einem Recyclingmaterialanteil von mindestens 25 Prozent zu erreichen. Verpackungen aus Kunststoff prägten das Leben von Milliarden Menschen, unterstrich Lehner. Bestreben von Alpla sei es, diese Verpackungen immer leichter und nachhaltiger zu machen, verwies er neben dem Recycling auch auf „Lightweighting"“ und „Design for Recycling“. So spare man Material, senke den CO2-Fußbabdruck und sichere die Wiederverwertbarkeit. Ab 2025 soll auch die faserbasierte Flasche des Tochterunternehmens Paboco serienreif und verfügbar sein.