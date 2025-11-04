Crowd Ukraine AG: Jetzt in den Wiederaufbau investieren!

Der Wiederaufbau der Ukraine beginnt heute. Insgesamt werden 524 Mrd. US-Dollar benötigt, davon 84 Mrd. allein im Wohnungssektor. 2,5 Millionen Wohneinheiten – 13 % des Gesamtbestands – sind beschädigt oder zerstört. Zugleich zieht der Markt spürbar an: In Ternopil, Chernivtsi und Vinnytsia melden sich teils 16–17 Interessenten pro Inserat; in den westlichen Regionen werden für 2025 Preissteigerungen von 20–30 % erwartet.

Seit Kriegsbeginn wurden bereits 222.000 neue Apartments fertiggestellt, die Preise steigen kontinuierlich. Parallel laufen EU-Garantieprogramme, die seit 2024 Milliarden mobilisieren und Risiken abfedern. Die Westukraine weist messbar höhere Sicherheit auf; Analysten rechnen nach Kriegsende mit einem Preissprung bis hin zur Verdopplung. Das US-Außenministerium bringt es auf den Punkt: „Der Wiederaufbau der Ukraine bietet erhebliche Chancen, besonders für früh agierende Investoren.“ Wer heute einsteigt, kauft günstiger als nach einem Waffenstillstand.