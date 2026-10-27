Das sieht dann so aus: Im vergangenen Jahr übernahm Agrana etwa die restlichen 49,99 Prozent an Austria Juice (330 Millionen Euro Umsatz, 1.000 Mitarbeiter, 13 Produktionsstandorte) für 54,7 Millionen Euro. Im Frühjahr 2026 folgte der slowenische Hersteller für Sirupe und Dessert-Toppings MercatorEmba um rund 41 Millionen Euro.

Nun folgt der Kauf des niederösterreichischen Aromenherstellers Esarom (112 Millionen Euro Umsatz, knapp 400 Mitarbeiter, 150 Millionen Euro Unternehmenswert, vorbehaltlich kartellrechtlicher Freigabe). Büttner: „Die Zukäufe haben wir mit den 500 Millionen Euro finanziert, die wir seit 2023 an Free Cashflow generiert hatten. Es war auch notwendig, denn wir können nicht nur restrukturieren, wir müssen auch investieren und wachsen.“

Just die Aromenherstellung könnte der neue zentrale Anker werden und Esarom der Träger eines neuen, milliardenschweren Unternehmensteils, in den auch die diesbezüglichen abgespaltenen Aktivitäten der Tochter Austria Juice eingegliedert werden. Ein Erdbeerjoghurt ist schließlich nicht deshalb ein gutes Geschäft, weil die Erdbeere billig ist, sondern weil der Hersteller eine Rezeptur entwickelt, die schmeckt, die Zahlungsbereitschaft des Kunden nicht überfordert und sich möglichst schwer nachmachen lässt.

Büttner: „Wir müssen vor allem die marktseitigen Synergien lukrieren. Wir werden etwa das Aromengeschäft global ausbauen, in Kombination mit unseren Standorten für Fruchtzubereitung. Dafür werden wir das Aromengeschäft von Austria Juice bei der Esarom bündeln, was dort schnell eine ­Umsatzverdopplung bringen könnte.“

Dazu wird der Außenauftritt gestärkt. Unter dem Slogan „One Agrana“ will man künftig stärker nach einem einzigen Unternehmen aussehen und nicht mehr nach drei historisch einzeln bewirtschafteten Teilkonzernen. Auf der Website sieht man denn auch seit einigen Tagen weniger Acker, weniger Fabrik, weniger Zuckerwürfel – und dafür mehr Menschen mit bunten Getränken, Joghurt, Eiscreme und anderen fertigen Produkten.

Das ist mehr als Kosmetik. Büttner: „Mit unserer ,One Agrana‘-Strategie werden wir Subbrands wie Agrana Stärke oder Agrana Frucht nicht mehr brauchen. Das ergibt ein einheitliches Branding bei den Kunden und wir können noch mehr zusammenwachsen, statt in einzelnen Silos zu sitzen.“