Agrana-Expansionstour in Slowenien

Die börsennotierte Agrana weitet ihre Präsenz in Europa weiter aus und übernimmt den slowenischen Lebensmittelhersteller Mercator-Emba. Das Unternehmen mit Sitz in der Nähe von Ljubljana ist unter anderem auf die Herstellung von Sirupen sowie Dessert-Toppings spezialisiert und erzielte zuletzt einen Jahresumsatz von 30 Millionen Euro. Kaufpreis wurde keiner genannt.

Das slowenische Unternehmen mit rund 100 Beschäftigten beliefert die Systemgastronomie, Lebensmittelverarbeiter und Einzelhandelsfirmen. Verkauft werden die Produkte hauptsächlich in Zentral-, Süd- und Osteuropa. Mit dem Erwerb, der noch unter dem Vorbehalt wettbewerbsrechtlicher Genehmigungen steht, erschließe der Konzern zusätzliche Absatzmärkte und sichere sich Zugang zu neuen Kundensegmenten, zeigt sich Agrana-Chef Stephan Büttner überzeugt.

Der Zukauf folgt auf die vollständige Übernahme des heimischen Fruchtsaft- und Konzentratherstellers Austria Juice von der Raiffeisen Ware Austria (RWA), die Ende Mai bekanntgegeben wurde. Den Kauf der restlichen Anteile - die Agrana hatte zuvor schon 50,01 Prozent besessen - ließ sich das Unternehmen 54,7 Mio. Euro kosten.

(trend/APA)