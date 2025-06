Frucht, Saft und Aromaexplosion

Am Anfang war die Rübe, dann kam Bioethanol, der klimafreundliche Kraftstoff. Dann länger nichts. Und ehe man sich’s versieht, befindet sich Agrana, das Zentrum der alten österreichischen Zucker- und Stärkeindustrie, mitten in einem tiefgreifenden Transformationsprozess auf der Suche nach neuen Ideen.

Es ist das Geschäft mit Obst, mit dem man schon jetzt die Lebensmittelindus­trie weltweit mit Fruchtmischungen versorgt, das zum neuen Hoffnungsträger wird, während die traditionellen Segmente unter massivem Marktdruck stehen. Als Gustostück der Neuausrichtung soll nun die Austria Juice GmbH vollständig übernommen werden. Das Unternehmen mit Sitz in Kröllendorf (NÖ) zählt zu den weltweit führenden Produzenten von Apfel- und Beerensaftkonzentraten und stellt darüber hinaus natürliche Aromen, Getränkegrundstoffe und Direktsäfte her.

Deren Anteile hat man sich bisher mit der RWA geteilt, der Dachorganisation fast aller Raiffeisenlagerhäuser in Österreich. Mit 13 Produktionsstandorten in sieben Ländern, darunter Österreich, Deutschland, Polen, die Ukraine und China, und einem Jahresumsatz von rund 330 Millionen Euro bringt Austria Juice nun nicht nur Volumen, sondern auch wertvolle Technologie- und Marktkompetenz in den Konzern. „Die vollständige Übernahme von Austria Juice ist ein wichtiger Schritt zur Realisierung unserer Strategie“, sagt Agrana-CEO Stephan Büttner.

Denn tatsächlich hat Büttner sonst eher saure Zuckerl zu verdauen. Sowohl das Zucker- als auch das Stärkegeschäft mussten im abgelaufenen Geschäftsjahr teils deutliche Ergebnisrückgänge hinnehmen. In der Stärkeproduktion machten sich Konjunkturflaute und Hochwasserschäden bemerkbar. Noch unbefriedigender waren die Zahlen im Zuckergeschäft: Hohe Importe aus der Ukraine und ein schwacher Konsum führten zu einem drastischen Preisverfall auf dem EU-Zuckermarkt, und damit in der Bilanz. Das Zuckergeschäft verbuchte im Geschäftsjahr 2024/25 ein Minus von 91,1 Millionen Euro, zwei Produktionsstandorte mussten schließen, die Gewinne in den anderen Bereichen wurden fast egalisiert.