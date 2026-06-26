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Agrana verkauft Standort Leopoldsdorf

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Erwin Hameseder, Aufsichtsratsvorsitzender Agrana, Johanna Mikl-Leitner, Landeshauptfrau von Niederösterreich (2. Reihe) und Stephan Büttner, CEO Agrana, und Peter Spuhler, Eigentümer der PCS Holding (v.l.)
 © Agrana

Erwin Hameseder, Aufsichtsratsvorsitzender Agrana, Johanna Mikl-Leitner, Landeshauptfrau von Niederösterreich (2. Reihe), Stephan Büttner, CEO Agrana, und Peter Spuhler, Eigentümer der PCS Holding (v.l.)

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Die börsenotierte Agrana hat sich von weiteren Teilen des Geländes der ehemaligen Zuckerfabrik Leopoldsdorf getrennt.

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Die Schweizer PCS-Holding erwarb rund 50 Hektar des Geländes. Ein anderer Teil des Geländes wurde bereits an den Schienenfahrzeughersteller Stadler verpachtet, an dem die PCS Holding mit knapp 31 Prozent beteiligt ist.

In der von Stadler errichteten Werkhalle werden unter anderem die Hochgeschwindigkeitszüge der Westbahn gewartet und die Doppelstockzüge der ÖBB auf Typentests vorbereitet. Die Agrana wird den Standort, der über einen Bahnanschluss verfügt, weiter als Zucker-Logistikhub führen.

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