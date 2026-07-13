Rennen um die Addiko Bank ist wieder offen

Denn so mancher Addiko-Aktionär wie etwa C-Quadrat-Gründer Alexander Schütz hatten im Vorfeld bemängelt, dass sich der Plan der NLB mit einer Annahme von 75 Prozent ohnehin nicht umsetzen lasse und er deshalb lieber das niedrigere, aber sichere Angebot annehmen werde. „Alle institutionellen Investoren sagen uns, dass sie unser Angebot annehmen wollen“, berichtet Kremser nun nach dem jüngsten Move. Er ortet ein „höchst undurchsichtiges Spiel“ in dem Übernahmekampf. Denn üblichweise würden die Investoren bis zum letzten Moment mit der Annahme warten. Hier hat aber die RBI ziemlich rasch nach Abgabe des Offerts für die Addiko verkündet, dass ihr bereits mehr als 50 Prozent der Aktien angedient wurden. „Gäbe es interne Zusatzvereinbarungen, müssten die offen gelegt werden“, sagt Kremser, der sich speziell auch an Alta Pay wendet: „Unsere Hand ist ausgestreckt, auch zu den serbischen Investoren.“

Bei der RBI kann derartige Aussagen nicht nachvollziehen: „Das ist ein sehr transparenter Vorgang, der von der Übernahmekommission eng überwacht wird. Außerdem kommunizieren wir die Anteile sehr offen“, sagt RBI-Sprecher Christof Danz. Anders sei das bei der NLB, die bislang nicht offengelegt hätte, wie viele Anteile ihr bereits angedient wurden.

Stellt sich noch die Frage, warum die NLB mit dem Senken der Schwelle so lange gewartet hat, es war doch offenichtlich, dass man die 75 Prozent nicht erreichen werde? Kremser: „Komplexe Entscheidungen brauchen eben ihre Zeit. Und so viele Banken haben wir noch nicht übernommen, wir haben also kein Playbook dafür."