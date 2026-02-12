Rekordjahr für Strabag: Bauleistung erstmals über 20 Mrd. Euro

Österreichs größter Baukonzern Strabag hat die 20-Milliarden-Euro-Marke bei der Bauleistung 2025 geknackt. Gegenüber dem Jahr davor stieg sie auch wegen einer Firmenübernahme um 6 Prozent auf 20,4 Mrd. Euro, wie das börsennotierte Unternehmen am Donnerstag bekanntgab. Der Auftragsbestand erhöhte sich massiv um 24 Prozent von 25,4 Mrd. auf 31,4 Mrd. Euro. Der Personalstand vergrößerte sich um 3 Prozent auf 80.211 Beschäftigte (Vollzeitäquivalente).

Eine Verbesserung gab es bei der EBIT-Marge, die gegenüber 2024 von 6,1 Prozent auf voraussichtlich „mindestens 6,5 Prozent“ anstieg. Die Erwartungen an das laufende Jahr 2026 schraubte die Strabag hier aber deutlich zurück: Heuer soll die operative Marge aus heutiger Sicht auf 5 bis 5,5 Prozent spürbar zurückgehen.

Im abgelaufenen Jahr lag die EBIT-Marge noch „deutlich über den Erwartungen“. Maßgeblich für diese Entwicklung seien unter anderem positive Effekte aus Großprojekten in Deutschland und im internationalen Geschäft sowie milde Witterungsverhältnisse gegen Jahresende in Deutschland gewesen.