Strabag-Aktionäre ziehen Klage gegen Rasperia zurück

Im Rechtsstreit zwischen dem österreichischen Baukonzern Strabag und der russischen Rasperia haben die Strabag-Aktionäre einen Rückzieher gemacht. Die HPH-Gruppe sowie auch die übrigen Kernaktionäre haben ihre bei einem Schiedsgericht in Amsterdam eingereichte Klage gegen die Russen zurückgenommen, teilte der heimische Bauriese mit. Es wird auf eine im Raum stehende rund 1,1 Mrd. Euro schwere Schadenersatzklage der Rasperia verwiesen.

Zur Erklärung: Im Oktober 2024 haben die österreichischen Kernaktionäre der Strabag SE eine Klage gegen Rasperia auf Ausübung der Vorkaufsrechte aus dem ehemaligen Syndikatsvertrag eingebracht. Diese beantworteten die Russen mit einem Antrag auf eine Unterlassungsverfügung gegen Strabag-Aktionäre und die Raiffeisen Bank International AG (RBI). Die Russen wollten damit verhindern, dass Gerichtsverfahren außerhalb der Russischen Föderation stattfinden.