RBI wächst in Europa, schrumpft in Russland

Die Raiffeisen Bank International (RBI) hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025 ihren Gewinn und ihre Einnahmen (ohne Russland und Belarus) gesteigert. Das Konzernergebnis legte um 21,2 Prozent auf 1,03 Mrd. Euro zu. In Russland baut die Bank ihr Geschäft weiter ab, die russische Tochterbank alleine schrieb nach drei Quartalen einen Verlust von 118 Mio. Euro.

Bankchef Johann Strobl zeigte sich mit der Entwicklung zufrieden. „Angesichts der Zinssenkungen und des herausfordernden makroökonomischen Umfelds haben wir ein sehr gutes Ergebnis erzielt“, so der Vorstandsvorsitzende laut Aussendung. Trotz des niedrigeren Zinsniveaus erhöhte sich der Zinsüberschuss nach drei Quartalen um 0,5 Prozent auf 3,13 Mrd. Euro. Der Provisionsüberschuss stieg um deutlichere 9,3 Prozent auf 1,47 Mrd. Euro.

Die Kundenkreditforderungen stiegen auf 98,48 Mrd. Euro, nach 95,36 Mrd. Euro zum Ende des Jahres 2024. Die Einlagen (Kundenverbindlichkeiten) legten von 108,21 Mrd. Euro auf 115,13 Mrd. Euro zu. Im Retail-Bereich stiegen die Spareinlagen vor allem in Tschechien und Rumänien an, so die Bank, bei den Krediten gab es vor allem Zuwächse bei Hypothekar- und Privatkrediten.

Die Risikokosten entwickelten sich laut der Bank ebenfalls erfreulich. Sie beliefen sich bis Ende September 2025 auf 120 Mio. Euro, das war rund ein Viertel (23 Prozent) weniger als in der Vorjahresperiode. Auch die NPE-Quote (non-performing exposures) sank von 2,1 Prozent zum Jahresende 2024 auf 1,7 Prozent ab