Strabag: AKH-Deal geplatzt

Die Gespräche zwischen der Strabag und dem Gesundheitsdienstleister VIACAMA AG (vormals Vamed AG) über eine Übernahme der Betriebsführung seien beendet worden, teilten beide Parteien am Donnerstag mit. Im Oktober war bereits die gemeinsame Übernahme des gesamten Vamed-Kerngeschäfts (von dem die AKH-Betriebsführung ein Teil ist; Anm.) durch die Baukonzerne Porr und Strabag abgeblasen worden.

Die Strabag kündigte damals an, alleine über eine Übernahme der AKH-Betriebsführung weiterzuverhandeln. Gründe für das nunmmehrige Scheitern wurden nicht genannt. Porr erklärte dafür, die Vamed-Thermenbeteiligungen alleine zu kaufen. Wie heute bekannt wurde, bleibt die AKH-Betriebsführungsgesellschaft (VKMB Krankenhausmanagement und Betriebsführungsges.m.b.H.) bei der VIACAMA, die wiederum eine Tochter des deutschen Gesundheitskonzerns Fresenius ist.