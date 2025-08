Pharmafirma verklagt Raiffeisen-Tochter in Russland

Der offizieller Grund für die Klage wird in den heute veröffentlichten Gerichtsunterlagen nicht genannt. Eine erste Anhörung in dem Fall ist den Unterlagen zufolge für den 12. August angesetzt. Die Raiffeisenbank lehnte laut Reuters eine Stellungnahme ab. Von der Muttergesellschaft RBI in Wien und von R-Pharm lagen ebenfalls zunächst keine Reaktionen auf eine Anfrage vor.