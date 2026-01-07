Plansee: Abgehärtet für harte Zeiten

Seit mehr als 100 Jahren forciert Plansee als globaler Player mit Sitz im beschaulichen Tiroler Außerfern den technologischen Fortschritt bei den Hochleistungswerkstoffen Wolfram, Molybdän und Hartmetall. Das Produktportfolio umfasst mehr als 100.000 Produkte, Werkzeuge und Komponenten und deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab.

„Dabei entsteht Innovation bei uns im Dialog mit unseren Kunden“, erklärt Vorstandsvorsitzender Karlheinz Wex das Kennzeichen der Forschungs- und Entwicklungsstrategie von Plansee: „275 F&E-Expertinnen und -Experten arbeiten weltweit Hand in Hand mit Industrie und Wissenschaft, um maßgeschneiderte Werkstoff- und Werkzeuglösungen für unsere Kunden zu entwickeln, oft an der Grenze des technisch Machbaren. Wir sind nämlich davon überzeugt, dass Fortschritt dort entsteht, wo Werkstoffkompetenz, Anwendungswissen und partnerschaftliche Zusammenarbeit ihre Stärken voll ausspielen.“

Konjunkturell gleiche die Lage einer „Fahrt auf stürmischer See“, formulierte er bei der Präsentation der Geschäftszahlen für 2024/25. Auf der Grundlage einer Eigenkapitalquote von 59 Prozent sei man jedenfalls sehr resilient und habe die F&E-Investitionen sogar auf fast 100 Millionen Euro erhöht. Vielfältig ist dabei das Spektrum aktueller Innovationen von hitzebeständigen Komponenten für Fusionsreaktoren bis zum Spezialwerkzeug mit Hartmetallkante für umweltfreundliche Gülleausbringung.