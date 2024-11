Die Überflieger - Österreichs innovativste Unternehmen

Es ist ein faszinierendes Gefühl, die durchsichtige Weinflasche in den Händen zu halten. Sie ist deutlich leichter als nahezu gleich aussehende Flaschen aus Glas, und auch die Oberfläche fühlt sich ungewohnt an. Denn das neue Gebinde, das der Vorarlberger Kunststoffkonzern Alpla dieses Jahr präsentierte, ist aus Plastik, konkret aus PET genanntem Kunststoff. Damit ist sie bruchsicher und hat einen viel geringeren CO2-Fußabdruck als eine Glasflasche.

Die revolutionäre Innovation, die bereits im heimischen Lebensmittelhandel eingesetzt wird, ist nur eine von vielen Erfindungen des Verpackungsspezialisten, der über 1.000 Patente hält. Und auch nur einer von vielen Gründen dafür, dass es Alpla geschafft hat, sich im neuen trend-Ranking als innovativstes österreichisches Unternehmen durchsetzen zu können.

Das Ranking der 150 innovativsten Unternehmen Österreichs ist nichts weniger als eine Neuvermessung der heimischen Unternehmenslandschaft. In einem aufwendigen Prozess, in dem mehr als 25.000 Einzelurteile einflossen, erhob der trend in Kooperation mit dem deutschen Marktforschungsunternehmen Statista die Innovationskraft der heimischen Konzerne, Unternehmen und auch Start-ups – und geht dabei selbst neue Wege. Denn natürlich ist die gerne für derartige Vergleiche herangezogene Anzahl der Patente auch im trend-Ranking ein wichtiger Gradmesser, doch die Erhebung geht weit darüber hinaus. So wurden zusätzlich 9.000 Arbeitnehmer:innen gebeten, ihr eigenes Unternehmen zu beurteilen und 400 Innovationsexperten zu Rate gezogen.