Fill: Österreichs innovativstes Unternehmen

Fill, gegründet 1966, ist ein in der zweiten Generation geführtes Familienunternehmen, das vom Innviertel aus eine Innovationskraft entwickelt hat, mit der es sich an die Spitze der österreichischen Wirtschaft setzt. Fill ist der diesjährige Sieger des trend-Rankings der top 100 innovativen Unternehmen. Das ist eine weitere wichtige Bestätigung des Kurses, der schon mit zahlreichen Auszeichnungen belohnt wurde. Erst kürzlich wurde CEO Andreas Fill der EY Entrepreneur of the Year Award 2025 in der Kategorie „Innovation & Hightech“ überreicht. Fill: „Innovation ist Teil unserer DNA und die Triebfeder schlechthin, damit unser Werk gut läuft.“

Innovation ist bei Fill jedenfalls kein Zufall, sondern hat System: „Das Thema steht im Zentrum jeder Entscheidung. Wir fragen uns immer: Wollen wir die Dinge wirklich so machen wie bisher, oder ist es nicht klüger, sie neu zu denken?“, sagt Wiesinger. Das setze eine gewisse Risikofreudigkeit voraus, die die Unternehmerfamilie mitbringe. Innovation sei heute mehr denn je notwendig, um aus dem hochpreisigen Mitteleuropa heraus am Weltmarkt zu reüssieren.

Von den Entwicklungsprojekten entfallen bei Fill rund 80 Prozent auf marktgetriebene Entwicklungen. Hier schaue man sich genau an, was der Markt gebrauchen kann. Die anderen 20 Prozent seien komplett neue Themen wie beispielsweise künstliche Intelligenz (KI). „Wir haben vor zehn Jahren die ersten KI-Lösungen bewertet und begonnen, sie in der Bildverarbeitung einzusetzen. Dadurch konnten wir uns einen Know-how-Vorsprung aufbauen“, sagt Wiesinger.

Im Unternehmen habe man Mechanismen etabliert, um Ideen zu identifizieren und weiterzuentwickeln. Dazu gehören etwa F&E-Round-Table-Gespräche, wo neue Technologien und Forschungsprojekte den Entscheidern im Unternehmen vorgestellt würden. Wichtig seien auch die internen Workshops in den Abteilungen, um herauszufinden, welche nicht dokumentierten Ideen es gebe. Aus einem dieser Workshops ist eine Patentanmeldung hervorgegangen. „Nun kassiert Fill von einem Mitbewerber Lizenzgebühren dafür, dass dieser ihre Technologie nutzt. So haben sie durch systematisches Screening eine neue Einnahmequelle erschlossen“, hebt Stefan Harasek, Präsident des Österreichischen Patentamtes, hervor.

Die F&E-Abteilung, die Wiesinger organisatorisch zugeordnet ist, besteht aus rund einem Dutzend Leuten, die sich um neue Technologien, Patente, Marken und Fördermanagement kümmern. Für Produktentwicklungen wiederum sind die Entwickler aus dem Projektgeschäft zuständig – unterstützt durch F&E. „Der enge Austausch mit unseren Kunden und führenden Forschungseinrichtungen in Mitteleuropa ist für unsere Innovationskraft essenziell“, sagt Wiesinger.

Man habe in den vergangenen Jahren ein großes Netzwerk aufgebaut, indem man an nationalen und europäischen Förderprojekten teilgenommen habe. In den Ausschreibungen steckten schon viele Technologietrends drin, von denen man sich leiten lasse, erzählt der CTO. Kooperationen mit Start-ups spielten hingegen keine so große Rolle.