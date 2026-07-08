Millioneninvestment für heimischen Wein

Alkoholfreier Wein aus Österreich hat bisher einen weiten Weg zurücklegen müssen, er wurde im Zuge der Verarbeitung sogar außer Landes gebracht. Denn eine sogenannte Entalkoholisierungsanlage, also eine Anlage, die dem Wein den Alkohol entzieht, gab es hierzulande bisher nicht. Die nächste Adresse war in Deutschland.

Die Weinkellerei Toifl aus Hadersdorf hat nun die erste entsprechende Anlage des Landes in Betrieb genommen. Der Familienbetrieb hat dafür zwei Millionen Euro investiert. Neben der rund eine Million Euro teuren Anlage selbst waren umfassende Umbauarbeiten nötig: So mussten die Tanks unter die Erde verlegt und Explosionsschutzmaßnahmen errichtet werden. Die neue Anlage kann 15.000 Litern Wein pro Tag den Alkohol entziehen. Dafür wird der Wein in Aroma sowie in Alkohol und in Wasser getrennt. Das Alkohol-Wasser-Gemisch wird unter Druck gesetzt, wodurch das Ethanol abgetrennt wird. Das alkoholarme Gemisch wird anschließend wieder mit den Aromen vermengt. „Wir sind sehr gespannt, wie es anlaufen wird“, ist Barbara Toifl zuversichtlich. Die Winzerin setzt ganz auf den nüchternen Trend, schießlich greifen immer mehr Trinkfreudige zu antialkoholischen Alternativen. So geht der Absatz von alkoholischem Bier seit Jahren stetig zurück, der Absatz von alkoholfreien Alternativen hingegen steigt. Ähnliches zeigt sich bei Wein: Laut einer Studie des Meinungsforschungsinstituts Marketagent aus dem Jahr 2025 haben über 26 Prozent der Österreicher:innen bereits alkoholfreien Wein probiert. 2022 lag dieser Wert rund zehn Prozentpunkte niedriger.

Die Branche habe großes Interesse an ihrer Entalkoholisierungsanlage, erzählt Toifl , die Anlage sei bereits gut gebucht. Die ersten Lohnabfüllkunden sind das Weingut Winzer Krems, das seit Ende 2024 alkoholfreien Grünen Veltliner im Sortiment hat, und das Weingut Mayer am Pfarrplatz, das seit drei Jahren alkoholfreien Wein anbietet und diesen bisher zur Entalkoholisierung nach Deutschland bringen musste.

Die familiengeführte Weinkellerei Toiflist langjähriger Vertragswinzer der Supermarktkette Lidl. Für den Diskonter füllt die Winzerfamilie bisher noch keinen alkoholfreien Wein ab. Das könnte sich mit der neuen Anlage aber möglicherweise bald ändern.