Dosenbierproduktion im Vorjahr massiv eingebrochen

Die Einführung des Einwegpfands sowie das veränderte Konsumverhalten haben dem heimischen Biermarkt im vergangenen Jahr schwer zugesetzt. Der Gesamtausstoß fiel 2025 mit 9,25 Mio. Hektolitern um 7,1 Prozent geringer als 2024 aus, hieß es am Dienstag bei einer Pressekonferenz des Brauereiverbandes. Besonders dramatisch ist die Entwicklung beim Dosenbier: Die Produktion sei regelrecht „implodiert“, insgesamt wurden knapp 100 Mio. Dosen weniger hergestellt.

Eingebrochen ist auch der Inlandsabsatz mit einer Menge von knapp 7,9 Mio. Hektolitern bzw. einem Minus von 6,1 Prozent, das entspreche etwa „1:1 jener Menge, die beim Dosen-Verkauf abhanden gekommen ist“, sagte Verbandsobmann Karl Schwarz bei dem Medientermin. Die Gründe dafür seien mannigfaltig, den größten Dämpfer versetzte dem Markt aber das Einwegpfand. Dieses habe die Konsumentinnen und Konsumenten „schwerst irritiert“, was vor allem im Osten des Landes, wo die „Hülse“ besonders beliebt sei, für weniger Absatz sorgte. Viele Biertrinker hätten sich daher in angrenzenden Ländern versorgt, wo es kein Pfand gibt und das Bier daher aus Käufersicht