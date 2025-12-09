Lenzing CEO tritt überraschend ab

In den letzten Monaten, als die Streichung von 600 Jobs beim börsenotierten Textilfaserhersteller Lenzing AG bekannt gegeben wurde, war Rohit Aggarwal vor Ort kaum noch zu sehen, berichten Insider. Präsenter waren COO Geoprg Kasperkovitz, ebenso Christian Skilich, Chief Pulp and Technology Officer, sowie CFO Nico Reiner. Aggarwals Abgang kommt dennoch überraschend, er hatte im Trend-Interview im Mai noch klare Vorstellungen von der Zukunft des Industriekonzerns geäußert.

Nach dem Ausscheiden am 26. Jänner wird der verbliebene dreiköpfige Vorstand die Lenzing AG leiten. Neu ist die Einrichtung eines Executive Committee (ExCo), zu dem sich die Senior Commercial Manager des Unternehmens Patricia Sargeant (Vliesstoff Fasern), Yann Lepage (Textilfasern) und Anton Putz (Pulp) gesellen.

Ein neuer CEO wird laut Pressemitteilung des Unternehmens bereits gesucht. Aufsichtsratschef Patrick Lackenbucher fand folgende Worte zum Abgang des CEO: „Im Namen des Aufsichtsrates möchte ich mich bei Rohit Aggarwal für sein Engagement und die wichtigen Fortschritte, die das Unternehmen unter seiner Führung erzielt hat, herzlich bedanken. Unter seiner Leitung wurde das Performance Programm erfolgreich umgesetzt, der strategische Fokus geschärft und die Profitabilität verbessert. Die Steigerung der strukturellen Profitabilität bleibt ein Hauptziel. Der Vorstand wird weiterhin seinen Fokus entschlossen auf die Stärkung der Wettbewerbsposition des Unternehmens, auf die finanzielle Performance sowie auf eine nachhaltige Wertsteigerung richten – mit dem Ziel, die Position von Lenzing als globaler Marktführer in nachhaltigen Cellulosefasern weiter zu festigen."