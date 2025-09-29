Lenzing baut bis Ende 2027 bis zu 600 Jobs ab

Der börsennotierte Faserhersteller Lenzing will am Standort in Oberösterreich 300 Jobs in der Verwaltung abbauen - davon 250 noch bis Jahresende - sowie 300 weitere im Lauf der nächsten zwei Jahre. Das teilte das Unternehmen nach der Aufsichtsratssitzung am Montag mit. Man wolle „vor allem die administrativen Funktionen schlanker und effizienter gestalten“ und erwarte sich ab 2026 jährliche Einsparungen in Höhe von mindestens 25 Mio. Euro, ab Ende 2027 von 45 Mio. Euro.

Rund 1.000 Beschäftigte haben laut Gewerkschaft am Montag - zeitgleich zur Sitzung des Aufsichtsrats - an einer Betriebsversammlung am Werksgelände teilgenommen und eine Resolution zum Erhalt der Arbeitsplätze beschlossen. Die Belegschaft sei „motiviert zu zeigen, wie wichtig es ist, dass die Arbeitsplätze gehalten werden“, betonte Gottfried Lichtenberger, stellvertretender Geschäftsführer der GPA Oberösterreich.