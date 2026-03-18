Tojner-Gruppe: Das Mastermind der Börsengänge

trend: Herr Tojner hat Sie als treibende Kraft hinter den Börsengängen seiner Gruppe bezeichnet. Stimmt das?

Michael Pistauer: Ich glaube schon.

trend: Was reizt Sie so an der Börse?

Ich halte viel von der Börse, weil ein Listing für das Unternehmen vorteilhaft ist. Dadurch hat man einen permanenten Spiegel durch Investoren, Analysten und den Kurs. Man weiß immer, wie man im Vergleich zum Wettbewerb dasteht. Das wirkt sich meistens sehr positiv auf das Unternehmen aus. Bei privat geführten Unternehmen wissen Mitarbeiter oft gar nicht, wie viel Gewinn gemacht wird. Das ist bei uns anders. Ich werde nie vergessen, wie mich ein Mitarbeiter in Rumänien einmal angesprochen hat, um mir seine Ideen zur Steigerung des EBITDA zu präsentieren. So können Mitarbeiter direkt sehen, welche Auswirkungen ihr Tun hat.

trend: Aber für den Hauptinvestor zahlt sich so ein Börsengang auch meist aus …

Ja und nein. Bei Varta oder der Aluflexpack etwa haben wir nur frisches Geld über die Kapitalerhöhung hereingeholt und keine alten Aktien verkauft. Bei der Asta war jetzt die Nachfrage so extrem hoch, dass wir das Volumen erhöhen und Altaktien verkaufen mussten.

trend: Wie erklären Sie sich diesen Erfolg?

Wir sind mit der Asta Energy am Puls der Zeit. Für Netzausbauten sind die Komponenten der Asta stark gefragt. Das erkennen auch die Investoren.

trend: Wie sieht die Aktionärsstruktur nach dem Börsengang der Asta aus?

Michael Tojner besitzt etwas mehr als 50 Prozent. 5,9 Prozent hält einer von Astas Großkunden, Siemens Energy. Zudem konnten wir drei weitere Cornerstone-Investoren an Bord holen. Der Rest der Aktien ist sehr breit gestreut. Es sind auch sehr viele Retailkunden, mehr als 1.000, dabei. Das war uns sehr wichtig.

trend: Heißt der IPO-Erfolg der Asta, dass die Kleinaktionäre die Ereignisse um Varta, wo viele ja viel Geld verloren haben, vergessen haben?

Der Niedergang von Varta erfolgte ja nicht von heute auf morgen und war Monate vorher absehbar. Und sehr viele Kleinaktionäre haben vorher auch sehr viel Geld damit verdient. Natürlich tun mir die leid, die es am Schluss erwischt hat, aber den höchsten Verlust hatte Michael Tojner selbst. Er konnte als Insider während der Krise anders als andere Anleger nichts verkaufen.

trend: Wurden Sie jetzt im Zuge des Börsengangs häufig auf Varta angesprochen?

Eigentlich nicht. Ich denke, die Leute haben verstanden, dass alles getan wurde, um das Unternehmen zu retten.

trend: Warum haben Sie den Börsengang in Frankfurt und nicht in Wien gemacht?

Wir haben 2023 in Wien einen Testlauf gestartet, aber das Feedback der Investoren war nicht sehr euphorisch. Viele Fonds haben einen engen Raster, wo sie investieren dürfen und wo nicht, und viele können aufgrund dieser Raster nicht in Österreich investieren. Vielleicht liegt das auch daran, dass in Wien in der Vergangenheit kaum IPOs waren und Wien deshalb gar nicht in den Raster aufgenommen wurde. Und es gibt ja auch kaum Investmentfonds in Österreich. Unsere Investmentbank hat uns ganz klar empfohlen, in Frankfurt an die Börse zu gehen, denn dort sind auch die Peers wie Siemens Energy.

trend: Macht eine so kleine Börse wie jene in Wien Sinn?

À la longue denke ich, dass eine einzige europäische Börse als Gegengewicht zu den amerikanischen Börsen sinnvoller wäre.