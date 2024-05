VARTA AG: Michael Ostermann übernimmt als CEO

Der Aufsichtsrat der krisengeschüttelten VARTA AG hat die Unternehmensspitze neu besetzt und den 58-jährigen Michael Ostermann zum neuen CEO bestellt. Ostermann bildet den Vorstand künftig gemeinsam CFO Marc Hundsdorf, CTO Rainer Hald (CTO) und CRO Michael Giesswein.

Ostermann verfügt über langjährige Management-Erfahrung im Automotive-Sektor und in der Batterieindustrie. So wurde unter seiner Führung bei EXIDE Technologies unter anderem eine erfolgreiche Strategie für Lithium-Ionen-Batterien und Energiespeicher entwickelt. Zudem hat er in beiden Sektoren erfolgreich mehrere Restrukturierungen umgesetzt.

VARTA AG Aufsichtsratschef Michael Tojner erklärt zur Übernahme von Ostermann:

„Wir freuen uns, mit Michael Ostermann einen erfahrenen Kandidaten für die Position des CEO der VARTA AG gefunden zu haben. Er bringt Erfahrung und Kenntnisse mit, die wichtige Impulse leisten werden, um die vor dem Unternehmen liegenden Herausforderungen zu meistern. Herr Ostermann hat sich bereits seit vielen Monaten mit der VARTA AG auseinandergesetzt."