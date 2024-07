Radikaler Sanierungs- und Kapitalschnitt bei Varta AG

Der Umsatz der Varta AG lag zuletzt bei rund 800 Millionen Euro. CFO Mark Hundsdorf betonte, dass Varta Geschäftsbeziehungen zu mehr als 3.000 Zulieferern sowie über 10.000 Handelspartnern, Fachhandwerksbetrieben und Kunden in über 100 Ländern hält, die erhalten werden sollen.

Für eine nachhaltige Perspektive sind jedoch in allen Geschäftsfeldern weitere Schritte nötig, um das Unternehmen wieder marktgerecht und wettbewerbsfähig aufzustellen. Dabei geht es auch um strategische Investitionen: „Wir müssen investieren, um unsere Chancen zu maximieren: Wir wollen von Wachstumsbereichen profitieren und unsere Marktposition nachhaltig stärken“, ordnet Michael Ostermann ein.

Teil dieser Zukunftsvision ist das Geschäftsfeld Energy Storage, in dem die Varta langfristig positiv am wachsenden Heimspeichermarkt partizipieren will. CTO Rainer Hald weist darauf hin, dass das Unternehmen mit der Sicherung der Schlüsseltechnologie „Batterie“ am Standort Deutschland auch einen Beitrag zur wirtschaftlichen Widerstandsfähigkeit und Unabhängigkeit Europas leistet. "Unser Ziel ist, dem Unternehmen mit dem Restrukturierungskonzept eine Zukunft zu schaffen, um genau dies auch weiterhin tun zu können“, betont Hald.