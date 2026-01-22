Der 33-Millionen-Euro-Deal des Michael Tojner

Dass Investor Michael Tojner an der Börse gerne klotzt und nicht kleckert, hat er bereits wiederholt unter Beweis gestellt. Zuletzt etwa letzten September, als er ein Aktienpaket von Montana Aerospace verkaufte und damit mehr als umgerechnet 65 Millionen Euro erlöste. Dem Kurs des Luftfahrtzulieferers versetzte der Verwaltungsratspräsident damit einen Schock. Seinen Anteil am Unternehmen reduzierte der Investor damals von 52,25 auf 48 Prozent. Letzte Woche ging es in dieser Tonart weiter, wie der trend in Erfahrung brachte. Tojner verkaufte diesmal Aktien im Wert von umgerechnet 33,2 Millionen Euro, wie aus einer Mitteilung an die Schweizer Börse hervorgeht. Dabei bewies er einmal mehr ein glückliches Händchen, verkaufte er das Aktienpaket doch nahe dem Höchstkurs der letzten drei Jahre. Laut Auskunft des Unternehmens hält Tojner damit über seine Gesellschaft Montana Tech Components nur mehr 43,8 Prozent an Montana Aerospace.