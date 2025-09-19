Die jungen Industriellen: von Asamer bis Strauss

Besonders viel in Sachen Generationenwechsel hat sich in den letzten Jahren in Vorarlberg getan.

Prominentestes Beispiel ist sicher Philipp Lehner, 40, der nunmehr seit vier Jahren an der Spitze des Verpackungsspezialisten Alpla steht.

Doch im Ländle kam es noch zu weiteren bemerkenswerten Rochaden an der Spitze:

So hat Adriana Collini , 35, letztes Jahr das Zepter beim Oberflächenveredler Collini Holding mit 1.700 Mitarbeitern übernommen. Alexander Deuring , 32, ist seit zwei Jahren Geschäftsführer des Anlagenbauers Deurotech Austria und seit letztem Jahr auch der Deurox Holding mit Sitz in Bregenz.

Kilian Dorner ist mit seinen 31 Jahren Geschäftsführer von Dorner Electronic und der Dorner Holding, beides im Bregenzerwald. Neu dabei als Firmenchef ist seit heuer auch Hubert Bertsch, 34, bei Bertsch Foodtec.

Ähnlich viele neue junge Manager findet man auch im Industrieland Oberösterreich.

Michael Asamer , 38, mischt seit einigen Jahren beim Baustoffriesen kräftig mit.

Seit mittlerweile fast 14 Jahren zeichnet Johannes Max Theurer , 37, für die Geschicke des Gleisbaumaschinenbauers Plasser & Theurer verantwortlich.

Etwas jünger ist Johannes Alexander Hödlmayr , 33, der 2024 an die Spitze des Schwertberger Logistikers berufen wurde.

August Grupp , 37, Sohn von Cornelius Grupp, steht seit zwei Jahren als CEO von Stoelzle Oberglas in Köflach seinen Mann. Die Firma wurde 1987 von der Familie Grupp übernommen.

In Tirol strebt Eduard Fröschl Junior, 31, gerade an die Spitze des gleichnamigen, vom Urgroßvater gegründeten Bauunternehmens, wo er seit letztem Jahr auch Prokurist ist.