Die jungen Industriellen

Auch wenn sich laut den jüngsten Zahlen der Bank Austria die Stimmung in der heimischen Industrie heuer erstmals wieder aufhellen dürfte, die letzten Jahre waren wahrlich kein Honiglecken für Österreichs Industriebetriebe: überbordende Regulierung, stark angestiegene Personal- und Energiekosten und zuletzt die Unsicherheit um die US-Zollpolitik. Und dennoch ist in vielen der insgesamt rund 80.000 Industrieunternehmen so etwas wie frischer Wind spürbar. Was wohl auch auf den Generationenwechsel zurückzuführen ist, der dort vonstatten geht. 63 Prozent der heimischen produzierenden Unternehmen sind Familienunternehmen, und in diesen tut sich gerade in den letzten Jahren bzw. Monaten an deren Spitze viel. Die Gen Y und die Gen Z übernehmen in vielen Betrieben das Ruder.

So etwa bei der Wiener Mauttechnikkfirma Kapsch, wo im April der erst 29-jährige Samuel Kapsch als Chief Operating Officer in den Vorstand eingezogen ist. In einer Aussendung des Unternehmens wurde der junge Mann, der aus der fünften Generation der Industriellenfamilie Kapsch stammt, als „ junger, innovativer Leader“ angepriesen. Und trotz seines jugendlichen Alters hat der neue COO eine beachtliche Ausbildung hinter sich: Bevor er ins Unternehmen eintrat, um dort mit nur 26 Jahren das Lateinamerika-Geschäft zu leiten, musste er sich bei einem Auslandsstudium und in einem Unternehmen außerhalb der Familie bewähren. Der Nachname allein, wie man es in früheren Generationen oft erlebt hat, reicht heutzutage längst nicht mehr für die Nachfolge. Das weiß auch Samuel Kapsch: „Natürlich würde es mich freuen, das Familienunternehmen irgendwann weiterzuführen, aber diesen Platz muss man sich erst erarbeiten.“