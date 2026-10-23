Das sind die Entrepreneure des Jahres 2026

EY ENTREPRENEUR OF THE YEAR – ALLE KATEGORIESIEGER: (v. l.) Erich Lehner (Program Partner EY Entrepreneur Of The Year Österreich), Andreas Beck und Roman Zauner von der ZAUNERGROUP (EY Entrepreneur Of The Year 2026 in der Kategorie „Dienstleistungen“), Niko Bogianzidis von öKlo (EY Entrepreneur Of The Year 2026 in der Kategorie „Social Entrepreneur“), Volker Fuchs von TEST-FUCHS (EY Entrepreneur Of The Year 2026 in der Kategorie „Innovation & Hightech“ und Österreichs Vertreter beim EY World Entrepreneur Of The Year 2027), Johannes Ferner (EY Entrepreneur Of The Year 2026 in der Kategorie „Start-ups“ und Gewinner des EY Scale-up Awards 2026), Martin Auer von MARTIN AUER (EY Entrepreneur Of The Year 2026 in der Kategorie „Handel & Konsumgüter“), Gunther Reimoser (Country Managing Partner EY Österreich).EY ENTREPRENEUR OF THE YEAR – ALLE KATEGORIESIEGER: (v. l.) Erich Lehner (Program Partner EY Entrepreneur Of The Year Österreich), Andreas Beck und Roman Zauner von der ZAUNERGROUP (EY Entrepreneur Of The Year 2026 in der Kategorie „Dienstleistungen“), Niko Bogianzidis von öKlo (EY Entrepreneur Of The Year 2026 in der Kategorie „Social Entrepreneur“), Volker Fuchs von TEST-FUCHS (EY Entrepreneur Of The Year 2026 in der Kategorie „Innovation & Hightech“ und Österreichs Vertreter beim EY World Entrepreneur Of The Year 2027), Johannes Ferner (EY Entrepreneur Of The Year 2026 in der Kategorie „Start-ups“ und Gewinner des EY Scale-up Awards 2026), Martin Auer von MARTIN AUER (EY Entrepreneur Of The Year 2026 in der Kategorie „Handel & Konsumgüter“), Gunther Reimoser (Country Managing Partner EY Österreich).©EY/Point Of View
Auszeichnungen in vier Kategorien und der EY Scale-Up Award: Die Prüfungs- und Beratungsorganisation EY vergab am 16. Oktober zum 21. Mal den EY ENTREPRENEUR OF THE YEAR™ AWARD in der Wiener Hofburg.
Seit mehr als 30 Jahren zeichnet EY in 60 Ländern ausgewählte Entrepreneure mit dem EY Entrepreneur Of The Year™ Award für besondere Leistungen aus – seit 21 Jahren auch in Österreich. Heuer war es am 16. Oktober so weit. „Beim EY Entrepreneur Of The Year™ 2026 wollen wir unter dem Motto ‚Shapers of the Future‘ jene Unternehmer:innen in Österreich auszeichnen, die mit Weitblick und Entschlossenheit Veränderungen anstoßen, die langfristigen Erfolg ermöglichen und gleichzeitig positive Impulse für Wirtschaft und Gesellschaft setzen“, erklärte Erich Lehner, verantwortlicher Partner für den EY Entrepreneur Of The Year™ in Österreich bei der Gala in der Hofburg.
Mit dem EY Entrepreneur Of The Year™ Award werden Unternehmerpersönlichkeiten prämiert, deren einzigartige Leistungen in den Mittelpunkt gestellt und deren Erfolgsgeschichten vor den Vorhang geholt. Der hochkarätige Unternehmerpreis wurde von der unabhängigen, vielfältig zusammengesetzten Fachjury heuer in vier Kategorien vergeben: „Innovation & Hightech“, „Handel & Konsumgüter“, „Dienstleistungen“ und „Social Entrepreneur“. Die Prämierung in der Kategorie „Start-ups“ wurde über den separat ausgetragenen EY Scale-up Award durchgeführt.
Volker Fuchs von TEST-FUCHS freute sich doppelt: Er wurde in der Kategorie „Innovation & Hightech“ prämiert und zudem ausgewählt, Österreich beim EY World Entrepreneur Of The Year Award im Juni 2027 in Monaco zu vertreten – diese Auszeichnung erhielt zuletzt Klaus Lässer, ILF Group, der heuer die Gelegenheit hatte, sich mit Topunternehmer:innen aus aller Welt auszutauschen. TEST-FUCHS hat sich seit seiner Gründung nach dem Zweiten Weltkrieg von einem regionalen Betrieb zu einem global agierenden Technologieunternehmen entwickelt. Das Waldviertler Familienunternehmen entwickelt hochspezialisierte Testsysteme und technische Lösungen für internationale Industriekunden, insbesondere in der Luftfahrtbranche. Ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal ist die hohe Wertschöpfungstiefe: Mechanik, Elektronik und Software werden unter einem Dach entwickelt und gefertigt. Der luftfahrtbegeisterte Unternehmer, der auch den Pilotenschein besitzt, treibt die Weiterentwicklung des US-Geschäfts, den Ausbau strategischer Partnerschaften und die Erschließung neuer Marktsegmente voran, sein Fokus liegt auf nachhaltigem Wachstum, Innovation und internationaler Wettbewerbsfähigkeit.
Die Kategorie „Dienstleistungen“ entschieden Roman Zauner und Andreas Beck von der ZAUNERGROUP für sich. ZAUNERGROUP ist ein internationaler Industrieanlagen- und Rohrleitungsbauer aus Oberösterreich mit Fokus auf die großen Industrien der Zukunft. Zu den wichtigsten Meilensteinen zählen der Einstieg in das Data-Center-Geschäft, die Zusammenarbeit mit einem strategischen Partner und die erfolgreiche Umsetzung internationaler Großprojekte, darunter Projekte für Google in Norwegen und Österreich. Unter der Führung von Zauner und Beck hat sich das Unternehmen in den vergangenen Jahren dynamisch entwickelt und zählt heute zu den führenden Anbietern für den technischen Ausbau komplexer Großprojekte.
In der Kategorie „Handel & Konsumgüter“ überzeugte Martin Auer von MARTIN AUER, einem Unternehmen, das traditionelles Bäckerhandwerk mit Gastronomie, Markenerlebnis und einem konsequenten Qualitätsanspruch vereint. Der Grazer Bäckermeister prägt das Unternehmen mit einer klaren unternehmerischen Haltung und dem Anspruch, Kund:innen nicht nur zufriedenzustellen, sondern zu begeistern. Mit der Expansion nach New York sowie der Weiterentwicklung des Gastronomie- und Kaffeegeschäfts setzt Martin Auer zugleich wichtige Wachstumsimpulse für die Zukunft.
Niko Bogianzidis von öKlo erhielt die Auszeichnung als „Social Entrepreneur des Jahres“. öKlo entwickelt nachhaltige Sanitärlösungen und verfolgt das Ziel, Kreislaufwirtschaft im Sanitärbereich voranzutreiben. Das Weinviertler Unternehmen hat sich mit seinen geruchsarmen, wasserlosen Toilettensystemen als innovative Alternative zu konventionellen Lösungen etabliert und ist heute in verschiedenen Bereichen, darunter Gemeinden, Baustellen und Veranstaltungen, tätig.
Die Auszeichnung in der Kategorie „Start-ups“ ging nach Wien an Johannes Ferner von fiskaly, Gewinner des EY Scale-up Awards 2026. Das 2019 gegründete FinTech entwickelt cloudbasierte Lösungen für steuerliche Compliance von Transaktionen in Europa: Fiskalisierung, E-Invoicing, Archivierung und digitale Belege.
BEEINDRUCKENDE GESCHICHTEN.
Bereits seit 2006 vergibt EY den Entrepreneur Of The Year™ Award in Österreich. Während seines 21-jährigen Bestehens hat sich der Unternehmerwettbewerb zu einem jährlichen Fixpunkt für die heimische Wirtschaft entwickelt. „In 21 Jahren Entrepreneur Of The Year™ in Österreich durften wir über 200 große Unternehmerpersönlichkeiten als Preisträger:innen auf dieser Bühne ehren und an ihren beeindruckenden Geschichten teilhaben“, resümiert Lehner: „Der Entrepreneur Of The Year™ ist nicht nur das Aushängeschild unseres Engagements für den Wirtschaftsstandort Österreich, er ist auch ein beeindruckender Beweis für die Vielfältigkeit und Leistungsfähigkeit des heimischen Unternehmertums.“
GLOBALES NETZWERK.
Die Preisträger:innen des EY Entrepreneur Of The Year™ Awards in Österreich werden in ein globales Netzwerk eingeladen, das den Austausch und die Vernetzung mit Unternehmer:innen aus aller Welt ermöglicht. Darüber hinaus nimmt jeweils ein:e nationale:r Gewinner:in aller rund 60 teilnehmenden Länder an der weltweiten Wahl zum EY World Entrepreneur Of The Year™ teil. Bei der internationalen Verleihung im Juni 2026 wurde Österreich durch Klaus Lässer von ILF Group vertreten.
KUNSTPROJEKT • „Shapers of the Future“
Bei „Shapers of the Future“ geht es darum, Zukunft sichtbar und erlebbar zu machen. Gemeinsam mit der Wiener Inklusionsagentur VOI fesch gestaltet EY die Hauswand eines Wiener Gemeindebaus im 22. Bezirk. Dort entsteht ein bleibendes Zeichen für Wien: ein Kunstwerk, das Unternehmertum, Inklusion und gesellschaftliche Wirkung miteinander verbindet.
Bei der Entrepreneur-Of-The-Year-Gala entschieden sich die Gäste vor Ort für eines von drei Motiven. Gestaltet wurden sie von Künstler:innen mit Behinderung aus dem Designnetzwerk von VOI fesch. Die Gäste überzeugt hat das Kunstwerk „The Shape of Hope“ von Claudia Robnig: Es verbindet Bild und Sprache zu einer ausdrucksstarken Komposition. Im Zentrum steht eine starke Frauenfigur, umgeben von Begriffen wie Liebe, Respekt und Mut. Der Entwurf macht sichtbar, wie Werte Zuversicht geben und Hoffnung für die Zukunft schaffen. So entsteht aus vielfältigen Ideen ein gemeinsames Kunstwerk – ein starkes Symbol dafür, dass Zukunft dort stattfindet, wo Menschen sie gemeinsam gestalten.
Die Jury des Entrepreneur Of The Year™ 2026 bestand aus:
Gregor Demblin, Gründer MyAbility
Wolfgang Eisl, CEO LGT Bank Österreich
Bettina Fuhrmann, Universitätsprofessorin WU Wien
Kathrin Hohensinner-Häupl, Geschäftsführerin Frutura, Vertreterin beim EOY World Entrepreneur Of The Year 2023
Johannes Höhrhan, Geschäftsführer Industriellenvereinigung Wien
Axel Kühner, Unternehmer
Ewald-Marco Münzer, CEO Münzer Bioindustrie, Vertreter beim EOY World Entrepreneur Of The Year 2024
Therese Niss, Geschäftsführerin Mitterbauer Beteiligungs GmbH
Rainer Nowak, Geschäftsführer Die Presse
Eveline Pupeter, Alleineigentümerin und Geschäftsführerin emporia Telecom
Ulrike Rabmer-Koller, Geschäftsführende Gesellschafterin Rabmer-Gruppe
Josef Reiter, Geschäftsführer BMW Group Niederlassung Wien
Birgit Reitbauer, Geschäftsführerin „Steirereck“, Vertreterin Österreichs beim EY World Entrepreneur Of The Year 2020
Hans K. Reisch, Vorstandsvorsitzender SPAR AG
Ralf Six, Geschäftsführer TREND
Andreas Wagner, Geschäftsführer SAP Österreich
Gerhard M. Weinhofer, Geschäftsführer Österreichischer Verband Creditreform