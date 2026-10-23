Das sind die Entrepreneure des Jahres 2026

Seit mehr als 30 Jahren zeichnet EY in 60 Ländern ausgewählte Entrepreneure mit dem EY Entrepreneur Of The Year™ Award für besondere Leistungen aus – seit 21 Jahren auch in Österreich. Heuer war es am 16. Oktober so weit. „Beim EY Entrepreneur Of The Year™ 2026 wollen wir unter dem Motto ‚Shapers of the Future‘ jene Unternehmer:innen in Österreich auszeichnen, die mit Weitblick und Entschlossenheit Veränderungen anstoßen, die langfristigen Erfolg ermöglichen und gleichzeitig positive Impulse für Wirtschaft und Gesellschaft setzen“, erklärte Erich Lehner, verantwortlicher Partner für den EY Entrepreneur Of The Year™ in Österreich bei der Gala in der Hofburg.

Mit dem EY Entrepreneur Of The Year™ Award werden Unternehmerpersönlichkeiten prämiert, deren einzigartige Leistungen in den Mittelpunkt gestellt und deren Erfolgsgeschichten vor den Vorhang geholt. Der hochkarätige Unternehmerpreis wurde von der unabhängigen, vielfältig zusammengesetzten Fachjury heuer in vier Kategorien vergeben: „Innovation & Hightech“, „Handel & Konsumgüter“, „Dienstleistungen“ und „Social Entrepreneur“. Die Prämierung in der Kategorie „Start-ups“ wurde über den separat ausgetragenen EY Scale-up Award durchgeführt.

Volker Fuchs von TEST-FUCHS freute sich doppelt: Er wurde in der Kategorie „Innovation & Hightech“ prämiert und zudem ausgewählt, Österreich beim EY World Entrepreneur Of The Year Award im Juni 2027 in Monaco zu vertreten – diese Auszeichnung erhielt zuletzt Klaus Lässer, ILF Group, der heuer die Gelegenheit hatte, sich mit Topunternehmer:innen aus aller Welt auszutauschen. TEST-FUCHS hat sich seit seiner Gründung nach dem Zweiten Weltkrieg von einem regionalen Betrieb zu einem global agierenden Technologieunternehmen entwickelt. Das Waldviertler ­Familienunternehmen entwickelt hochspezialisierte Testsysteme und technische Lösungen für internationale Industriekunden, insbesondere in der Luftfahrtbranche. Ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal ist die hohe Wertschöpfungstiefe: Mechanik, Elektronik und Software werden unter einem Dach entwickelt und gefertigt. Der luftfahrtbegeisterte Unternehmer, der auch den Pilotenschein besitzt, treibt die Weiterentwicklung des US-Geschäfts, den Ausbau strategischer Partnerschaften und die Erschließung neuer Marktsegmente voran, sein Fokus liegt auf nachhaltigem Wachstum, Innovation und internationaler Wettbewerbsfähigkeit.