US-Sanktionen gegen Lukoil treffen Österreich

Dass er einmal US-Sanktionen fürchten müsse, hat sich Ernst Rohrer so nicht vorgestellt. Doch seit US-Präsident Donald Trump vor wenigen Wochen die beiden größten russischen Ölkonzerne, Lukoil und Rosneft, mit einem Geschäfts-und Geldverkehrsverbot belegte, muss wohl auch der Chef eines kleinen Wiener Werkstättenlieferanten die in der Wiener Lobau von Lukoil Lubricants erzeugten Schmiermittel aus dem Sortiment auslisten. Der Lukoil-Außendienstler tut ihm leid, weil „nicht einmal dessen Routex-Tankkarte akzeptiert wird“. Dem Vernehmen nach konnte den Beschäftigten zuletzt auch kein Gehalt ausgezahlt werden.

Die große Weltpolitik schlägt in diesem Fall direkt bis nach Österreich durch. Beim Schmiermittelwerk sind knapp 150 Mitarbeiter betroffen. Vor allem aber hat in einem noblen Palais am Wiener Schwarzenbergplatz die Lukoil International GmbH ihren Hauptsitz, wo die Fäden für alles, was der Konzern außerhalb Russlands macht, zusammenlaufen. Das betrifft Ölfelder, Raffinerien, Tankstellenketten und eben das europäische Schmiermittelgeschäft. Laut zuletzt veröffentlichter Bilanz verfügt Lukoil International über rund 20 Milliarden Euro Eigenkapital – die jetzt eingefroren sind.

Es sei eine Ironie der Geschichte, sagt der österreichische Ölexperte und frühere Lukoil-Aufsichtsrat Johannes Benigni: „Eigentlich wollten die russischen Eigentümer das Risiko diversifizieren und die ausländischen Assets in Österreich in Sicherheit bringen. Aber jetzt haben die USA den Deckel zugemacht.“