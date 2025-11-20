Valneva nach neun Monaten deutlich im Minus

Operativ reduzierte Valneva den Cash-Burn (negativer operativer Cashflow) deutlich: 28,4 Mio. Euro in den ersten neun Monaten 2025 gegenüber 76,7 Mio. Euro im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Phase-3-Studie Valor zum gemeinsam mit Pfizer entwickelten Lyme-Borreliose-Impfstoff verlaufe planmäßig, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit - Ergebnisse werden in der ersten Hälfte 2026 erwartet. An der Jahresprognose hält Valneva fest: Der Produktumsatz soll 155 bis 170 Mio. Euro erreichen, der Gesamtumsatz 165 bis 180 Mio. Euro.