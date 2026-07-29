Radikale Innovation statt reiner Optimierung mit „Alpha Innovation“

Märkte verändern sich schneller denn je – und wer darauf nur reagiert, ist zu spät dran. Im NOI Techpark in Bozen wird Zukunft deshalb zur Methode. Mit „Alpha Innovation“ wurde hier ein Ansatz entwickelt, der Unternehmen dabei unterstützt, große Veränderungen in ihrer Branche frühzeitig zu erkennen und daraus neue Innovationspotenziale abzuleiten. Denn in einer Welt, die von geopolitischen Spannungen, technologischen Sprüngen und wachsendem Nachhaltigkeitsdruck geprägt ist, reicht inkrementelle Innovation allein nicht mehr aus. Gefragt ist ein Perspektivenwechsel – weg vom nächsten Update, hin zu echten Durchbrüchen.
Genau hier setzt „Alpha Innovation“ an. Entwickelt mit dem Polytechnikum Mailand, der Freien Universität Bozen sowie international tätigen Unternehmen, verbindet die Methode eine wissenschaftliche Basis mit praktischer Anwendbarkeit. Ihr Ziel: Unternehmen zu befähigen, systematisch radikale Innovation zu denken und in umsetzbare Strategien zu übersetzen. Damit unterscheidet sich der Ansatz von reiner Zukunftsforschung: Er endet nicht bei Szenarien oder Ideen, sondern führt Unternehmen Schritt für Schritt zu Entscheidungen, die intern getragen und weiterverfolgt werden.
„Viele Unternehmen setzen Innovation mit kontinuierlicher Optimierung gleich – also mit dem nächsten Update, dem effizienteren Prozess“, sagt Petra Seppi, Head of Unit Innovation Management im NOI Techpark. „Radikale Innovation bedeutet dagegen, sich bewusst von der Gegenwart zu lösen und konsequent in Zukunftsszenarien zu denken. Sich zu fragen: Welche Bedürfnisse, Technologien und Rahmenbedingungen werden unser Geschäft in Zukunft prägen? Und welche Lösungen sind dafür notwendig?“
Von der Zukunftsanalyse zur Strategie
Die Stärke von „Alpha Innovation“ liegt in ihrem klar strukturierten, faktenbasierten Prozess. In drei Phasen führt die Methode von der Zukunftsanalyse zur strategischen Entscheidung:
In „Discover Opportunities“ werden Trends, Technologien und zukünftige Bedürfnisse systematisch untersucht, um neue strategische Richtungen und potenzielle Innovationsfelder zu identifizieren.
Darauf aufbauend, entstehen in „Create Ideas“ radikale Konzepte – entwickelt in interdisziplinären Teams, die bewusst unterschiedliche Perspektiven zusammenbringen. Ziel ist es, Denkgrenzen aufzubrechen und Ideen zu entwickeln, die wirklich transformativ sind.
In der abschließenden Phase „Make Decisions“ werden diese Konzepte anhand klarer Kriterien bewertet: Welchen Mehrwert bieten sie zukünftigen Nutzenden? Sind sie technisch umsetzbar? Nachhaltig? Wirtschaftlich tragfähig? Am Ende des Prozesses stehen dann nicht nur solide, sondern vor allem geteilte und umsetzbare Entscheidungen. Denn in diese Phase werden sowohl Führungskräfte als auch jene Personen eingebunden, die später Verantwortung für die Umsetzung übernehmen.
Nachhaltigkeit als Wettbewerbsfaktor
Ein zentraler Aspekt der Methode ist dabei die Integration ökologischer und gesellschaftlicher Kriterien. Nachhaltigkeit wird nicht als Zusatz gedacht, sondern als integraler Bestandteil von Innovation – und als entscheidender Wettbewerbsfaktor.
„Alpha Innovation“ wurde bereits in über 40 Projekten angewandt, sowohl mit etablierten Industrieunternehmen als auch mit Technologiefirmen und KMU. Das Ergebnis: nicht nur Ideen, sondern konkrete Roadmaps für neue Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle – oft weit über das bestehende Kerngeschäft hinaus.
Wie wirkungsvoll dieser Ansatz sein kann, zeigt das Beispiel des Softwareunternehmens R3GIS. Das Unternehmen entwickelt Lösungen für das Management urbaner Grünflächen und trägt damit zu nachhaltigeren und lebenswerteren Städten bei – ein Bereich, in dem die technologische Entwicklung rasant voranschreitet. Klassische Weiterentwicklung reichte nicht mehr aus, um vorne zu bleiben. Mithilfe der Alpha-Innovation-Methode identifizierte das Team rund um CEO Paolo Viskanic neue Zukunftspotenziale – von Lidar und Fotogrammetrie über Drohnen und Internet of Things bis hin zu Digitalen Zwillingen und Künstlicher Intelligenz. Diese Technologien wurden gezielt in die bestehende Lösung „GreenSpaces“ integriert und eröffnen neue Möglichkeiten in der digitalen Verwaltung von Grünräumen.
Das „Alpha Innovation Retreat“: Fokus statt Tagesgeschäft
Innovation entsteht allerdings nicht nur durch Methoden – sie braucht auch den richtigen Raum. Genau dafür wurde das „Alpha Innovation Retreat“ entwickelt. Es verdichtet den gesamten Ansatz in ein kompaktes, immersives Format. Kein klassischer Workshop, kein Rückzug zur Erholung, sondern ein intensiver Deep Dive in die Zukunft des eigenen Unternehmens. Im Fokus steht die Innovationsarbeit – unterstützt durch ein Umfeld, das bewusst auf Perspektivenwechsel ausgelegt ist.
Begleitet von erfahrenen Moderatorinnen und Moderatoren und eingebettet in das Innovationsökosystem des NOI Techpark, arbeiten Führungskräfte und Teams strukturiert an Chancen, Ideen und Entscheidungen. Je nach Ausgangslage spannt das Retreat den gesamten Bogen oder vertieft gezielt einzelne Phasen, maßgeschneidert auf das jeweilige Unternehmen und seine aktuelle Situation. Dabei werden nicht nur die Workshop-Phasen selbst gestaltet, sondern auch die Momente davor, dazwischen und danach – um ein Mindset zu fördern, das Klarheit, Mut und Engagement ermöglicht.
Denn genau das ist die Voraussetzung für radikale Innovation: der Mut, das Etablierte zu hinterfragen und konsequent weiterzudenken. Alpha Innovation liefert nicht nur die Methode dafür, sondern auch den Rahmen, um Zukunft aktiv zu gestalten. Oder, wie Petra Seppi es formuliert: „Radikale Innovation ist kein Zufall. Sie entsteht aus einem strukturierten Prozess – aber sie braucht den Mut, wirklich neu zu denken.“
Bereit, Etabliertes zu hinterfragen? Im Retreat wird die „Alpha Innovation“ Methode zum immersiven Erlebnis.
„Alpha Innovation“ entdecken
Am 9. September liefert das Live-Event im NOI Techpark in Bozen wertvolle Impulse und neue Perspektiven aus Wissenschaft und Unternehmenspraxis. Die thematischen Schwerpunkte von „Alpha Innovation Live“ reichen vom radikalen Wandel im Bereich Digital Health über das Treffen von Entscheidungen bis zu den Vorteilen KI-getriebener Innovation.