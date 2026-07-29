Radikale Innovation statt reiner Optimierung mit „Alpha Innovation“

Ein zentraler Aspekt der Methode ist dabei die Integration ökologischer und gesellschaftlicher Kriterien. Nachhaltigkeit wird nicht als Zusatz gedacht, sondern als integraler Bestandteil von Innovation – und als entscheidender Wettbewerbsfaktor.

„Alpha Innovation“ wurde bereits in über 40 Projekten angewandt, sowohl mit etablierten Industrieunternehmen als auch mit Technologiefirmen und KMU. Das Ergebnis: nicht nur Ideen, sondern konkrete Roadmaps für neue Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle – oft weit über das bestehende Kerngeschäft hinaus.

Wie wirkungsvoll dieser Ansatz sein kann, zeigt das Beispiel des Softwareunternehmens R3GIS. Das Unternehmen entwickelt Lösungen für das Management urbaner Grünflächen und trägt damit zu nachhaltigeren und lebenswerteren Städten bei – ein Bereich, in dem die technologische Entwicklung rasant voranschreitet. Klassische Weiterentwicklung reichte nicht mehr aus, um vorne zu bleiben. Mithilfe der Alpha-Innovation-Methode identifizierte das Team rund um CEO Paolo Viskanic neue Zukunftspotenziale – von Lidar und Fotogrammetrie über Drohnen und Internet of Things bis hin zu Digitalen Zwillingen und Künstlicher Intelligenz. Diese Technologien wurden gezielt in die bestehende Lösung „GreenSpaces“ integriert und eröffnen neue Möglichkeiten in der digitalen Verwaltung von Grünräumen.