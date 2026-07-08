A1 stellt Bob ein

Die Preise und Rufnummern bleiben gleich, dafür bekommen die Kunden das Service von A1, so das Unternehmen. Das bedeutet unter anderem die automatische und kostenlose Freischaltung von 5G, Service in den A1-Shops und Zugang zum Kundenbindungsprogramm „Vorteilswelt“.

Neben der Kernmarke A1 verbleiben weiterhin Yesss, B.free, Xoxo und Red Bull Mobile im Angebot. Als Grund für die Umstellung gibt A1 eine Bereinigung ihres Angebotes an. „Mit diesem Schritt schaffen wir mehr Einfachheit, klarere Markenpositionierung und legen die Basis für zukünftige Innovationen“, so A1-Vorständin Natascha Kantauer-Gansch. Die teilstaatliche, börsennotierte A1 Telekom Austria hatte im Vorjahr einen Rückgang beim Nettoergebnis von 2,2 Prozent auf 613 Mio. Euro verzeichnet. Der Umsatz legte 2025 um 3 Prozent auf 5,577 Mrd. Euro zu.