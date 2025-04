Investieren Sie in die Zukunft Österreichs – mit dieser einfachen Entscheidung

Technischer Fortschritt braucht Investition – und jede:r kann täglich etwas dazu beitragen. Schon mit dem Griff zum Smartphone treffen Menschen in Österreich diesbezüglich eine wichtige, wenn auch oft unbewusste Entscheidung. Soll Österreich von der Digitalisierung profitieren oder international abgehängt werden? Sollen neue Technologien, die bessere Netze ermöglichen, nach Österreich kommen oder reicht uns das Erreichte? Wer zum technischen Fortschritt in unserem Land beitragen will, kann das quasi nebenbei tun: Kund:innen des größten heimischen Kommunikationsunternehmens A1 profitieren nicht nur vom meistausgezeichneten Netz 2024, sondern investieren durch das monatliche Grundentgelt auch direkt in den Wirtschaftsstandort Österreich.