„Digitale Souveränität ist eine Standortfrage“

MARTIN RESEL studierte Internationale Wirtschaftswissenschaften in Innsbruck und International Finance an der University of New Orleans, USA. Danach arbeitete er in verschiedenen Managementpositionen im Bereich Marketing und Vertrieb in Österreich und in der angrenzenden CEE Region bei Tele2, NextiraOne und bei MobiltelWireless in Albanien. Bei Dimension Data Österreich war er zudem Mitglied der Geschäftsleitung, Prokurist und Mitglied des Europäischen Leadership Teams. Seit 2016 leitet Martin Resel als CCO Enterprise das Großkundengeschäft von A1 Österreich, mit 1. Juli 2025 wird er stellvertretender Vorstandsvorsitzender.