Ein Klick und Ihr Business steht still!

Graz-Wetzelsdorf. Michael P., Geschäftsführer eines kleinen Bauunternehmens, öffnet seine E-Mails. Zwischen Angeboten und Rechnungen: eine Nachricht eines vermeintlichen Zulieferers mit dem Betreff "Offene Rechnung September." Er öffnet die angehängte PDF – aber nichts passiert. Vorerst. Nach zwei Stunden ruft ein Kunde an: "Warum schicken Sie mir Mahnungen?". P. hat jedoch keine E-Mail verschickt. Ein Trojaner hat sich über den Anhang eingeschleust, verschickt von selbst E-Mails und sammelt so Daten, im schlimmsten Fall sogar Ihre Bankdaten oder jene Ihrer Kunden.

Auch Johanna G., Buchhalterin einer kleinen Anwaltskanzlei in Leobersdorf, dachte, sie wäre sicher. Beim Herunterladen eines kleinen Steuerformulars von einer scheinbar offiziellen Website installierte sich im Hintergrund ein Schadprogramm auf ihrem PC. Innerhalb weniger Minuten sind die Bildschirme schwarz, Dateien gesperrt und eine Erpressernachricht erscheint auf dem Screen: "Ihre Daten wurden verschlüsselt", die Cyberkriminellen fordern eine fünfstellige Summe für den Zugang zu Rechnungen und Verträge.

Beispiele wie diese zeigen: Es braucht manchmal nur einen Klick, um das ganze Unternehmen in Gefahr zu bringen. Ein falscher Klick kann nicht nur Kundendaten, Rechnungen und Verträge kosten, sondern auch das Vertrauen des Kundenstamms. Im schlimmsten Fall kann ein selbstverursachtes Datenleck darüber hinaus zu größeren rechtlichen Problemen führen.

Tatsächlich sind die Nutzer das wohl größte Risiko für die Sicherheit von Unternehmensdaten: In einer Umfrage von Integral im Auftrag von A1 nennen 47% von 335 österreichischen Unternehmen das unvorsichtige Verhalten der Mitarbeitenden als größte Gefahrenquelle für IT-Security. Direkt gefolgt von KI-basierten Bedrohungen, so sorgen künstliche Intelligenzen für zunehmende Unsicherheit bei österreichischen Unternehmen. 82% der Unternehmen erwarten in den nächsten Jahren KI-basierte Attacken auf ihre IT-Sicherheit. Dennoch fühlen sich 85% der befragten Unternehmen ausreichend gut aufgestellt im Bereich der IT-Sicherheit, jedoch nur 19% optimal vorbereitet. Größere Unternehmen sind in der Regel besser gewappnet.